Museo archeologico: orari prolungati per Giornata mondiale del pane

Domenica 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Pane, il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane di Altamura a Dop, ha predisposto un ricco cartellone di eventi interamente dedicato all'alimento simbolo della cultura agropastorale dell'Alta Murgia.Nella consapevolezza che il pane di Altamura e la sua storia millenaria sia da sempre locomotiva turistica per l'intero territorio, il Museo Nazionale Archeologico di Altamura ha risposto presente alla chiamata del Consorzio, aprendo straordinariamente anche di pomeriggio (8.30-19.00) per ospitare visitatori da ogni dove lungo un percorso guidato che privilegerà l'allestimento al primo piano dal titolo "Preistoria del cibo. Alle origini del pane".Dal 2005, infatti, il Museo ospita una sezione dedicata al pane con vivo apprezzamento dei turisti, un punto di osservazione privilegiato dal quale comprendere meglio il panorama delle tradizioni locali, nella convinzione che la cultura alimentare sia un volano di promozione di una delle tante specificità che fanno della terra di Murgia una realtà completa dal punto di vista, artistico, archeologico, culturale e gastronomico. Gli eventi che saranno dislocati in più contesti della città, avranno un comune denominatore: esaltare proprietà, benefici e peculiarità dell'alimento più antico e più consumato al mondo.