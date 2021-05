Murgia pulita dai rifiuti, una domenica di volontariato ambientale

Tanti rifiuti. Troppa inciviltà. Ancora una volta i volontari si "armano" di pazienza.Un gruppo di volontari animati da un grande senso civico ha organizzato il "Murgia Cleaning Day", per ripulire la strada provinciale 79 via Vecchia Cassano, la strada comunale esterna via Vecchia Cassano bis e una strada interpoderale che collega le due vie. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo Facebook "Sei murgiano - Le città del Parco dell'Alta Murgia", in collaborazione con l'Ente Parco.L'appuntamento è domenica 2 maggio, aperta a chiunque e nel rispetto delle norme anti-Covid. Il Parco fornisce il kit per la pulizia (guanti, pettorine, cappellini e buste). Raduno alle ore 9.00 nella parte terminale urbana di via Cassano.