Locandina
Locandina
Presentazione libri

Malattie rare e storie di vita: il libro di Nunzio Bellino "Cuore elastico"

venerdì 27 marzo 2026 Oggi
Prosegue il percorso culturale di Lun-Aria 3.0, la rassegna che intreccia arte, letteratura e riflessione seguendo il ritmo simbolico delle fasi lunari. Il 27 marzo alle ore 18:30, nella Feltrinelli Point, in programma il penultimo appuntamento con un incontro dedicato a una storia intensa di resilienza e consapevolezza. Protagonisti dell'evento sono Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, che presentano il libro "Cuore elastico", autobiografia di Bellino scritta insieme a Cossentino. Dialoga con gli autori il giornalista Giuseppe Nappa.

Nunzio Bellino, conosciuto dal pubblico come "L'Uomo elastico", è attore e personaggio televisivo, simbolo di resilienza e testimonianza viva di come la fragilità possa trasformarsi in forza. Affetto dalla Sindrome di Ehlers-Danlos, ha saputo convertire la propria condizione in impegno sociale, affrontando bullismo e pregiudizi e diventando punto di riferimento per molte persone. Accanto a lui, Giuseppe Cossentino, scrittore e regista, già apprezzato per il romanzo "Passioni senza fine", accompagnerà il pubblico in una riflessione sulla scrittura come strumento di racconto del sé, sulla percezione della diversità e sul valore della cultura come spazio di ascolto e condivisione.

Il volume "Cuore elastico" racconta un percorso umano fatto di cicatrici, vulnerabilità e rinascita, offrendo un messaggio potente: la fragilità può diventare una risorsa e un ponte verso gli altri. Dal libro è stato inoltre tratto il fumetto "L'uomo elastico", che sarà disponibile durante l'incontro.

L'evento si inserisce nel progetto Lun-Aria 3.0, ideato e curato da Cinzia Clemente, che continua a proporre ad Altamura momenti di connessione autentica tra artisti e comunità, attraverso linguaggi diversi e tematiche di forte impatto sociale. L'iniziativa assume anche un importante valore solidale: durante la serata sarà promossa una raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie rare. Un appuntamento che unisce cultura e impegno civile, invitando il pubblico a lasciarsi attraversare da storie capaci di generare consapevolezza e umanità.
  • Libri
Prossimi eventi a Altamura
Teatro a scuola con la fiaba dell'inclusione ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso Fino al 10 giugno Teatro a scuola con la fiaba dell'inclusione ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso
Archeologia del contemporaneo nel campo 65: mostra nel Palazzo Baldassarre Fino al 29 marzo Archeologia del contemporaneo nel campo 65: mostra nel Palazzo Baldassarre
Libri: incontri nell'Antica tipografia Portoghese Fino al 12 aprile Libri: incontri nell'Antica tipografia Portoghese
Algramà: proiezione del docu-film "La città dei santi di carta" Oggi Algramà: proiezione del docu-film "La città dei santi di carta"
Altri contenuti a tema
Libri: incontri nell'Antica tipografia Portoghese fino a domenica 12 aprile Presentazione libri Libri: incontri nell'Antica tipografia Portoghese
Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia Libri Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia Presentazione del libro edito da Algramà
Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio Eventi e cultura Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio Incontro di apertura del 35° Progetto lettura
Dai social alla piazza, il prof più amato d'Italia si racconta Eventi e cultura Dai social alla piazza, il prof più amato d'Italia si racconta Vincenzo Schettini conferma la sua popolarità
"La fabbrica dei fuochi", racconto e romanzo altamurano Eventi e cultura "La fabbrica dei fuochi", racconto e romanzo altamurano Di Arcangelo Popolizio. Presentazione a Torino e in Antica Tipografia Portoghese
Borse di studio in scuole superiori, si presentano le domande Scuola e Lavoro Borse di studio in scuole superiori, si presentano le domande A partire dal 24 aprile, sulla piattaforma regionale
Presentazione di libri e riviste storiche Eventi e cultura Presentazione di libri e riviste storiche Gli appuntamenti di oggi (28 marzo)
Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande Scuola e Lavoro Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande I beneficiari saranno 913. I dati
Bus in città: nuovo incontro con i pendolari
27 marzo 2026 Bus in città: nuovo incontro con i pendolari
Raccolta differenziata: i Comuni della Murgia sono "ricicloni "
27 marzo 2026 Raccolta differenziata: i Comuni della Murgia sono "ricicloni"
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
26 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
La primavera può aspettare: allerta meteo in Puglia
26 marzo 2026 La primavera può aspettare: allerta meteo in Puglia
Mobile imbottito: ad Altamura quasi 200 aziende
26 marzo 2026 Mobile imbottito: ad Altamura quasi 200 aziende
Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date
25 marzo 2026 Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date
Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica
25 marzo 2026 Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica
Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina
25 marzo 2026 Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina
Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
25 marzo 2026 Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
24 marzo 2026 Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
24 marzo 2026 La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro
24 marzo 2026 Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.