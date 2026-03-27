Malattie rare e storie di vita: il libro di Nunzio Bellino "Cuore elastico"

Prosegue il percorso culturale di Lun-Aria 3.0, la rassegna che intreccia arte, letteratura e riflessione seguendo il ritmo simbolico delle fasi lunari. Il 27 marzo alle ore 18:30, nella Feltrinelli Point, in programma il penultimo appuntamento con un incontro dedicato a una storia intensa di resilienza e consapevolezza. Protagonisti dell'evento sono Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, che presentano il libro "Cuore elastico", autobiografia di Bellino scritta insieme a Cossentino. Dialoga con gli autori il giornalista Giuseppe Nappa.Nunzio Bellino, conosciuto dal pubblico come "L'Uomo elastico", è attore e personaggio televisivo, simbolo di resilienza e testimonianza viva di come la fragilità possa trasformarsi in forza. Affetto dalla Sindrome di Ehlers-Danlos, ha saputo convertire la propria condizione in impegno sociale, affrontando bullismo e pregiudizi e diventando punto di riferimento per molte persone. Accanto a lui, Giuseppe Cossentino, scrittore e regista, già apprezzato per il romanzo "Passioni senza fine", accompagnerà il pubblico in una riflessione sulla scrittura come strumento di racconto del sé, sulla percezione della diversità e sul valore della cultura come spazio di ascolto e condivisione.Il volume "Cuore elastico" racconta un percorso umano fatto di cicatrici, vulnerabilità e rinascita, offrendo un messaggio potente: la fragilità può diventare una risorsa e un ponte verso gli altri. Dal libro è stato inoltre tratto il fumetto "L'uomo elastico", che sarà disponibile durante l'incontro.L'evento si inserisce nel progetto Lun-Aria 3.0, ideato e curato da Cinzia Clemente, che continua a proporre ad Altamura momenti di connessione autentica tra artisti e comunità, attraverso linguaggi diversi e tematiche di forte impatto sociale. L'iniziativa assume anche un importante valore solidale: durante la serata sarà promossa una raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie rare. Un appuntamento che unisce cultura e impegno civile, invitando il pubblico a lasciarsi attraversare da storie capaci di generare consapevolezza e umanità.