Lions Day: mattinata della prevenzione "Solidarietà senza confini"

Domenica 14 aprile, dalle ore 9 alle ore 12, in piazza Duomo si tiene il "Lions Day": mattinata dedicata alla prevenzione.Iniziativa a cura di Lions Club Murgia Parco nazionale, con la collaborazione dei club Lions Club Altamura Host, Lions Club Puglia Champions, Lions Club Puglia Scambi Giovanili, L.C Lions for health. Durante l'evento si terranno un monitoraggio gratuito per la prevenzione del diabete, ecografia tiroidea, raccolta degli occhiali usati ed altre iniziative.L'evento è stato patrocinato dal Comune di Altamura.