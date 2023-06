Concerti Lions: concerto dell'Orchestra sinfonica della Città metropolitana, per solidarietà a Emilia Romagna

Il Lions club Murgia Parco nazionale promuove un concerto dell'Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, per un'attività di solidarietà a favore dell'Emilia Romagna, messa in ginocchio dall'alluvione. Appuntamento alle ore 20.00 di martedì 20 giugno, al Teatro Mercadante di Altamura.L'iniziativa si tiene in collaborazione con altri club Lions e con il distretto, con la Città metropolitana, con il patrocinio del Comune e con il sostegno di numerosi sponsor che hanno aderito alla buona causa.Il concerto è intitolato "Vita spericolata" e propone un repertorio della scuola cantautorale bolognese. Dirige il maestro Vittorio Pasquale. Voce solista Erica Mou.