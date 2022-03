Liceo Federico II di Svevia, incontro con Sergio Rubini al cinema Mangiatordi

Al cineteatro Mangiatordi il 9 marzo il Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia organizza un incontro con l'attore - regista Sergio Rubini. L'attività viene svolta in relazione ai progetti Movie on - "Viaggio nel mondo del cinema" e alla Settimana internazionale dei giov​ani 2022 "La bellezza salverà il mondo", promossi dallo stesso liceo.Il programma è diviso in due momenti: alle ore 9.15 la proiezione del film "Il grande spirito" di Sergio Rubini; a seguire, intorno alle 11.30 un incontro dibattito a cui partecipano lo stesso Rubini, il giornalista Enzo Quarto, la dirigente scolastica Giovanna Cancellara e la referente del progetto Lisa Falagario.E' il caso di ricordare che Sergio Rubini è stato uno studente del Liceo scientifico altamurano.