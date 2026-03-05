Antica Tipografia Portoghese
Antica Tipografia Portoghese
Presentazione libri

Libri: incontri nell'Antica tipografia Portoghese

giovedì 5 marzo 2026 fino a domenica 12 aprile Evento in corso
L'Antica Tipografia Portoghese organizza incontri per la presentazione di libri.

Giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, si parlerà degli orfani di femminicidio con la presentazione del libro "Figli di nessuno", con l'autore Pasquale Guadagno che dialoga con Federica Pecorella, curatrice speciale, esperta di minori e famiglia.

I successivi incontri sono elencati in locandina.
Programma di incontri
  • Museo di Arte tipografica Portoghese
  • Libri
