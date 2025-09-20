Presentazione libri
Libri: "Il piccolo principe delle tenebre" nell'Antica tipografia Portoghese
sabato 20 settembre 2025 Oggi
Gentilezza e amore per la cultura. Così può definirsi Nicola Pesce, scrittore ed editore che questa sera presenterà il suo romanzo "Il Piccolo Principe delle Tenebre" nell'Antica Tipografia Portoghese. Unica data in Puglia per l'autore che ha scelto un luogo fuori dal tempo a cui, come lui stesso ha scritto, non ha potuto resistere. Appuntamento oggi, sabato 20 settembre, ore 18.30
A moderare l'evento, la preside Marilena Massa. L'evento sarà seguito dal firma copie.
