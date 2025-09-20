Libri: "Il piccolo principe delle tenebre" nell'Antica tipografia Portoghese

Gentilezza e amore per la cultura. Così può definirsi Nicola Pesce, scrittore ed editore che questa sera presenterà il suo romanzo "Il Piccolo Principe delle Tenebre" nell'Antica Tipografia Portoghese. Unica data in Puglia per l'autore che ha scelto un luogo fuori dal tempo a cui, come lui stesso ha scritto, non ha potuto resistere. Appuntamento oggi, sabato 20 settembre, ore 18.30A moderare l'evento, la preside Marilena Massa. L'evento sarà seguito dal firma copie.