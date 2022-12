LiberFestival, quinta edizione: "Radici" è il tema

Dal 5 all'8 gennaio 2023 presso l'ex Monastero Santa Croce ad Altamura, in via Santa Croce 12, si tiene la quinta edizione del "Liberfestival", organizzato dal Liberfestival APS. Un evento dedicato ai lettori e alla lettura, con tema "Radici".Gli ospiti che prendono parte a questa edizione sono:5 gennaioPierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil - Invasioni di campo nel racconto e linguaggio della politica.Silvia Gambi - Sommersi dagli Stracci: la moda può essere davvero sostenibile?"Dopobarba- Armonie profumate dalle barberie di San Vito dei Normanni", spettacolo a cura del Circolo Mandolinistico (chiesetta Santa Croce).6 gennaioCheapfestival - as CHEAP as POSSIBLE: la public art diventa infestante.Fabio Magara - Protocollo K: quando la fotografia stimola la memoria collettiva.Spettacolo Live "Giò Sada live acoustic" a cura di Giò Sada (chiesetta Santa Croce).7 gennaioRoberto Mercadini - L'arte del narrare storie, che contengono storie, che contengono altre storie.L'Ultimo Uomo - Sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport."Little Boy" monologo in musica di Roberto Mercadini e Dario Giovannini (Multicinema Teatro Mangiatordi. Biglietti acquistabili sul sito o al botteghino).LiberParty - dj set a cura di Michele Forte e Earthbeat APS (Atrio Multicinema Teatro Mangiatordi).8 gennaioDiego Passoni - Isola e il grande sogno milanese.Chiara Tagliaferri - Strega comanda colore. Storie di donne alla ricerca della propria identità.Stiamo Malox- Spettacolo di Stand up Comedy a cura di Marco Montrone e Gerry Cassano (IG: Lo Zar).Oltre alle presentazioni e agli eventi serali verranno esposte quattro mostre, due fotografiche: Protocollo K di Fabio Magara e Ritratto circolare di Tina Massari e Nicola Petrara; due di illustrazione: as CHEAP as POSSIBLE del Collettivo Cheapfestival e Heimat di Elisa Seitzinger.Non solo talk, spettacoli teatrali, musica e mostre, ma anche tanto divertimento con le nostre attività:Permanenti: - IdentiKit letterario, Farmacia Letteraria, Metti le tue radici in bacheca;Giornaliere:5 gennaio Lectio su "Fotografia e Memoria" a cura di Nicola Petrara;6 gennaio Speed Date letterario;7 gennaio - Attività ludiche per bambini a cura dell'Associazione Il Baule Volante;8 gennaio - Giochi da tavolo e di ruolo a cura di Another World.«Oggi, con la quinta edizione, - racconta la Presidente, Anna Acquaviva - siamo giunti ad un vero e proprio giro di boa. Ci siamo chiesti dove siamo. Abbiamo tirato le somme di quanto fatto in questi anni e deciso di valorizzare, nel pieno spirito Liberfestival, proprio quella storia semplice da cui tutto è cominciato. Un gruppo di amici inizia a fantasticare, con la voglia di andare avanti, lasciando un'impronta significativa in un contesto arido, senza disconoscerlo. Abbiamo deciso di restare, continuando a credere nella nostra città e nel nostro territorio, illuminando le nostre radici».«Ad oggi il Liberfestival – aggiunge la presidente - è un'iniziativa riconosciuta a livello regionale come uno degli eventi più importanti della stagione invernale del territorio appulo-lucano, un esperimento culturale vincente, con un elevato riscontro soprattutto fra la comunità giovanile. È una sfida importantissima per il nostro territorio e la città di Altamura, che non possiamo perdere. L'invito è ad esserci nelle attività proposte, negli incontri per le nostre radici, per le nostre esperienze, per la bellezza di lasciare traccia della nostra cultura, in questa storia».