LiberFestival, quattro giorni di incontri con gli autori e di mostre

Dal 27 al 30 dicembre 2021 presso l'ex Monastero Santa Croce ad Altamura, in via Santa Croce 14, si svolge la quarta edizione del Liberfestival, organizzato dall'omonima associazione.Liberfestival è un festival letterario dedicato al mondo della lettura che ha come obiettivo principale quello di unire due mondi a torto ritenuti distanti: quello della lettura, nella sua intramontabile bellezza e quello dei giovani, nel loro nuovo modo di informarsi e leggere.Tematica di questa edizione sono "Le Finestre", sia fisiche che digitali, che durante la pandemia sono state gli unici affacci sul mondo, l'unico mezzo di contatto con l'esterno e simbolo di apertura e interazione che ci ha permesso di scrutare "orizzonti ben più larghi di quelli reali". Durante il Liberfestival⁴ si aprono varie finestre, ciascuna per un'esperienza culturale diversa e tutte di grande arricchimento.Il parterre di ospiti di questa quarta edizione è davvero ricco con ospiti del mondo dell'illustrazione, della letteratura, della musica e della fotografia. Quest'anno il Festival si arricchisce di una serata presso il Teatro Mercadante di Altamura, il 29 dicembre alle ore 21.00, in cui è ospitato lo spettacolo musicale di Cimini intitolato "Karaoke Tour".Ma il LiberFestival non è solo libri ma molto di più. Con mostre fotografiche e di illustrazione, quattro spettacoli Live (uno per ogni sera) e la possibilità di partecipare a diversi giochi letterari.L'iniziativa è patrocinata e sostenuta dal Comune di Altamura.Info sui canali social del Liber Festival.