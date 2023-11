Lettura senza mura: il programma di incontri e presentazioni di novembre

Anche per il mese di Novembre, proseguono gli appuntamenti del progetto "Lettura senza mura", coordinato dal Comune di Altamura. Iniziativa dedicata al libro e alla promozione della lettura e della scrittura. Si tratta di incontri con gli autori, presentazioni di libri e anche di "incursioni" in vari luoghi della città da parte di gruppi di lettori.Gli appuntamenti per questo mese sono:4 Novembre:- "Incursioni di lettura" presso Piazza Stazione, alle ore 10:30.5 Novembre:- "Incursioni di lettura" presso Parco culturale M10 "Noi siamo Domi", via Carlo Giancaspro - Parr. del Redentore, alle ore 11:00.10 Novembre:- Rassegna "Ad Alta voce" con Luisa Patta, presso l'Auditorium Parr. S. Maria Madre della Chiesa, alle ore 19:30.11 Novembre:- Rassegna "Giochi di parole" con Luisa Patta, presso l'Auditorium Parr. S. Maria Madre della Chiesa, dalle ore 9:30 alle 12:30.- "Incursioni di Lettura", presso l'atrio "Il nido dei Falchi B&B", corso Federico II di Svevia, 105, alle ore 17:00.12 Novembre:- "Incursioni di Lettura", presso il Parco Demarinis, via De Gasperi, via La Malfa e via Gramsci, alle ore 11:00.25 Novembre:- "Incursioni di Lettura", presso l'atrio condominio via della Cicoriella, 21, alle ore 11:00.26 Novembre:- "Incursioni di Lettura", presso Parco San Giuliano, via Londra, alle ore 11:00.La cittadinanza tutta è invitata.Le iniziative sono a cura delle associazioni Leggeredizioni e Link, con il coordinamento del Comune (IV settore - servizio cultura).L'elenco sarà aggiornato con le ulteriori iniziative che volta per volta saranno comunicate.