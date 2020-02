L'inquinamento in casa ("indoor") al centro di un convegno multidisciplinare

L'inquinamento "indoor", in casa, è il tema di un convegno multidisciplinare in programma venerdì 7 febbraio presso il Gal Terre di Murgia in piazza Resistenza 5 (sala Tommaso Fiore) con inizio alle ore 16.00.Lo organizzano il Lions club "Medicina Solidale & Lifestyle" e l'ordine degli architetti della provincia di Bari, in collaborazione con l'associazione degli avvocati di Altamura e con l'ordine degli avvocati di Bari. Previsti gli interventi di vari professionisti (architetti, pediatri, pneumologi, medici legali e avvocati) per illustrare le caratteristiche, le responsabilità gli obblighi e le tutele legali, le opportunità ed i condizionamenti sullo stile di vita e della salute dell'uomo dei pericoli "silenziosi".Nelle case ci si sente protetti. Si convive, però, con diversi agenti inquinanti, spesso in modo inconsapevole: elettromagnetismo, presenza di radon, onde wi-fi, formaldeide, toluene, inquinanti chimici da vernici e solventi, inquinamento acustico, umidità, muffe e batteri sino ai casi estremi del letale monossido di carbonio.L'argomento verrà esaminato sotto i profili tecnici, con l'intento di fare un'informazione non solo per addetti ai lavori bensì pure per i cittadini interessati a partecipare.