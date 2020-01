"Io sono l'altro", il presepe vivente della Fortis Murgia è un percorso storico-artistico

Domenica 12 gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 l'associazione Fortis Murgia organizza la terza rappresentazione del presepe vivente "Io sono l'altro - Visioni artistiche della Natività", presso l'ex ricovero dei Cappuccini in via Custoza. Molte sono state le richieste per poter assistere dopo l'annullamento della data del 29 dicembre.Un percorso storico-artistico in cui i "quadri viventi" dei figuranti hanno perfettamente ricalcato i capolavori dell'arte. Non mancano i messaggi rivolti alla contemporaneità sulla "umanità dolente".I figuranti in maniera pedissequa "riproducono" alcuni grandi capolavori della pittura simbolica della Natività: dal presepe di Greccio di Giotto a Leonardo da Vinci, da Jacopo Carucci detto Pontormo a Antonio Ciseri, da Théodore Gericault alla "madre con bambino" di Picasso per le scene principali.