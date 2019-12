Incontri, visite guidate e scambi di libri per il programma "Natale al Museo dell'Uomo di Altamura"

Inizia il programma "Natale al Museo dell'Uomo di Altamura", in sigla MUdA, presso il Palazzo Baldassarre in via Fratelli Baldassarre, 1 nel centro storico. Un ciclo di iniziative che andrà avanti sino al 6 gennaio.A conclusione di un anno ricco di collaborazioni e nuove attività, la Rete Museale Uomo di Altamura propone una serie di appuntamenti per trascorrere le giornate di festa. La magia e la suggestione del Natale faranno da cornice a scambi di libri, incontri a tema, letture animate, laboratori creativi, passeggiate narrative alla scoperta della storia e pure discese speleologiche urbane.Oggi (22 dicembre), alle ore 18.00, con ingresso libero, è in programma "BookCrossing & Wine - Condividi la cultura: prendi un libro, lascia un libro!". Uno scambio tra appassionati lettura, oppure anche semplici curiosi, in un'atmosfera natalizia in cui sarà protagonista pure il vino.Per il periodo delle feste sono previste aperture straordinarie sia del MUdA che del Centro Visite Lamalunga. Nel calendario natalizio sono previste visite guidate e attività a cui occorre prenotarsi (tel. 340.2645147 dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; mail palazzobaldassarre@gmail.com).