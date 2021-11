In onore di Santa Cecilia, concerto della civica Orchestra di fiati "Emilio Silvestri" di Gravina

Sabato 27 novembre 2021 alle ore 20.00, nella Chiesa di San Domenico in piazza Zanardelli ad Altamura, l'associazione culturale Algramà promuove un concerto della Civica Orchestra di Fiati "Emilio Silvestri" Città di Gravina in Puglia, con la partecipazione di Antonella Miglionico (soprano), Angela Lomurno (soprano) e Michele Cicala (baritono). Direttore concertatore: maestro Giuseppe Basile. In scaletta importanti opere musicali a carattere religioso e arie celebri, nel rispetto dell'ambiente sacro in cui l'Orchestra eseguirà i brani. Il concerto è in onore di Santa Cecilia, protettrice dei cantanti e dei musicisti.L'Orchestra è formata da oltre 30 elementi: giovani professionisti provenienti dalle province limitrofe, particolarmente sensibili alla bellezza dell'arte musicale, all'intonazione e all'armonia, al fraseggio e al corretto impiego orchestrale dei vari strumenti. Le voci della lirica che si innestano tra gli orchestrali celebrano un'atmosfera gradevole e gentile, eseguendo con eleganza e signorilità le eccellenti opere religiose programmate. Dirige l'Orchestra il Maestro prof. Giuseppe Basile, direttore tra l'altro della Fanfara dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Puglia, "La Benemerita"."Numerose sono le manifestazioni culturali a carattere musicale - sottolinea l'associazione Algramà - a cui la formazione orchestrale ha partecipato, riscuotendo ovunque lusinghieri consensi. Ha tenuto concerti in molti luoghi di culto, in molte cattedrali della Puglia, ricevendo consensi unanimi. Verso l'Orchestra di Fiati "Emilio Silvestri" c'è tanta ammirazione, tanto incoraggiamento: la musica colta, una tradizione artistica tra le più genuine, di elevazione spirituale, mezzo di cultura e di arricchimento della sensibilità dell'animo umano, merita apprezzamento. E' fiore all'occhiello dell'identità culturale dei pugliesi".Conduce con una guida all'ascolto sobria ed essenziale il prof. Michele Gismundo. Segue tutto l'evento Carlo Centonze con i suoi "Scatti d'amore".Ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme sulla pandemia.