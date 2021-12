In Agorateca "Corti in festival 2021", rassegna di cortometraggi d'autore

CORTI IN FESTIVAL 202117 e 18 Dicembre 2021, Agorateca –Biblioteca di comunità AltamuraSi svolge nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 dicembre, presso la sala conferenze della Agorateca – Biblioteca di Comunità di Altamura (Via Stefano Lorusso 1), la quarta edizione di "Corti in Festival", rassegna di cortometraggi d'autore organizzata dal Circolo di Cultura Cinematografica "Formiche Verdi" di Altamura. Dopo le prime tre edizioni estive ospitate nella cornice del Festival dei Claustri di Altamura, la rassegna torna con una edizione invernale e indoor, ricca di contenuti e presenze artistiche di rilievo. La rassegna intende esplorare le potenzialità del cortometraggio in numerose direzioni, rileggendo le limitazioni del formato sotto la luce di una rafforzata e ritrovata libertà espressiva. Saranno presenti film in grado di utilizzare il montaggio come potente linguaggio creativo, come Lui e io, Bluescreen e Non si sazia l'occhio, e film legati ai luoghi e ai temi del "cinema del reale" come Il paese interiore, Campo 65 e Pugni chiusi.Accanto a loro la selezione di short realizzati da video maker e sound-artists Landscape 2021, curata dal Collettivo Zeugma, proverà a riflettere sul rapporto tra suono e paesaggio con un linguaggio innovativo vicino alla videoarte. Non mancheranno i racconti, piccoli e grandi, con titoli come Onde, Stella di periferia, Gesù in ferie, U scantu, Where the leaves fall e Dorothy non deve morire, prestigioso tassello che chiuderà la rassegna. In prima visione nazionale saremo felici di ospitare la proiezione del film "Sed libera nos a malo" di Jack Salvatori, irriverente satira sul sacro ai tempi del Covid. Per Il misuratore del mondo di Irene Gianeselli, vincitore di numerosi premi internazionale e candidato ai David di Donatello, e Fuori essenza del giovane film-maker altamurano Federico Cornacchia saremo onorati di avere altre due importanti anteprime, a pochi chilometri dal luogo in cui questi due cortometraggi sono stati girati, Masseria Jesce. Aprirà la rassegna lo short di animazione Che meraviglia realizzato dal duo creativo Mira, composto da Alessandra Atzori e Milena Tipaldo.CORTI IN FESTIVAL 2021 – Selezione ufficialeore 19Che meraviglia – Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (2019, 1 min)Lui e io – Giulia Cosentino (2019, 13 min)Il Paese interiore – Luca Calvetta (2021, 31 min)Pugni chiusi – Alessandro Best (2019, 25 min)Campo 65 – Gianfranco Pannone (2021, 8.47 min)ore 21Non si sazia l'occhio – Francesco Dongiovanni (2020, 22 min)Landscape 2021 – Collettivo Zeugma (49 min) con:Journey To Romagna - Paolo Monti, Roberto BeaniFinfinne/Filwoha - Cristina Picchi, Diego SchiavoInterferenze Diafane - A. Ragazzo, M. Martignoniènosi - Athanasios Aléxo, Claudia Ferretti Isondevico pace numero zero – sera - David Power, Valentina Ciniglio, Giuseppe PisanoAparein - C. Angeloro, L. D'Elia, G. Siniscalchi, J. Moscaritolo, M. Ciuca, G. SevesoDear Future - Francis SostaJupiter (1) - Francesco Russo, Michele Forte e Michele CornacchiaAbbiamo perso sul fronte di Milano - Alessio Alonne, Sei Iturriaga SaucoMille e uno sul livello del mare - Andrea Nevi , Eleonora BeddiniJupiter - Giovanni Rossino, Luigi Mastandrea净 ZIN - Rui Jiapeng, Wang Jingyun, Wang Jingyun, Rui JiapengORE 19Il misuratore del mondo – Irene Gianeselli (2021, 14 min)U Scantu – Daniele Suraci (2019, 15 min)Where the leaves fall - Xin Alessandro Zeng (2020, 16 min)Stella di periferia – Lorenzo Sepalone (2021, 7 min)Gesù in ferie – Michele Bia (2021, 15 min)ORE 21Fuori essenza – Federico Cornacchia (2021, 30 min)Onde – Federico Turani (2020, 17 min)Sed libera nos a malo – Jack Salvadori (2021, 6 min)Bluescreen – Riccardo Bolo (2017, 17 min)Dorothy non deve morire – Andrea Simonetti (2021, 25 min)Info e prenotazioni: cineclubformicheverdi@gmail.com - Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria, green pass e mascherina