"Il profumo del pane", mostra di arte contemporanea nella chiesa di Santa Croce

Dal 24 aprile al 25 maggio 2025, nella chiesa di Santa Croce, è esposta la mostra di arte contemporanea "Il profumo del pane" che esplora il valore culturale e simbolico di questo alimento essenziale. L'evento è ospitato per la prima volta nel Sud Italia.Curata da Giovanni Gardini e Nunzio Falcicchio, la mostra presenta le opere di tre artisti di spicco nel panorama contemporaneo: Matteo Lucca, Ettore Frani e Daniela Novello. Attraverso sculture, dipinti e installazioni, il pane diventa protagonista di una narrazione che intreccia tradizione, spiritualità e dimensione conviviale. "Il pane è vita, memoria e condivisione. Questa mostra rappresenta un opportunità unica per riscoprire la nostra identità attraverso il linguaggio dell arte e della materia", afferma il Sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, sottolineando il legame tra il territorio e la sua tradizione millenaria. Dalla spiga al forno, il pane è frutto di gesti antichi e sapienti. Le opere in esposizione raccontano questo processo e ne esplorano il significato più profondo, che si estende dalla dimensione materiale a quella simbolica e spirituale.L'iniziativa, promossa dal Mudima – Museo Diocesano Matronei Altamura, con il patrocinio del Comune di Altamura, si inserisce nel calendario delle celebrazioni di "U Puen Nest" e Sant'Irene, eventi simbolo della cultura locale. "L'arte ha la capacità di trasformare il quotidiano in un esperienza estetica e riflessiva. Attraverso il pane, possiamo leggere il legame tra passato e presente, tra terra e spirito, tra fatica e dono. Questa mostra vuole essere un ponte tra queste dimensioni", spiega il curatore Giovanni Gardini, evidenziando il valore profondo dell'esposizione.INFORMAZIONI UTILIChiesa di S. Croce – Via S. Croce, Altamura24 aprile – 25 maggio 2025Sabato – domenica e Festivi ore 10-13; 18.00-21.00.Ingresso libero