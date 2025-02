Il giorno del ricordo, convegno a Gravina

Lunedì 10 Febbraio alle ore 18:00, presso la Biblioteca di comunità la Casa del Fuorilegge, si terrà un convegno dal titolo: "Il Giorno del Ricordo, l'esodo Adriatico ed i campi profughi in Puglia".L'evento prevederà una serie di momenti di riflessione e interventi.Interverranno:. Anna Gervasio (Direttrice dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea). Giacomo Massimiliano Desiante (Ricercatore IPSAIC). Leo Vicino (Assessore del Comune di Gravina in Puglia)che contribuiranno a contestualizzare gli eventi in modo approfondito.Mentre, la moderatrice Raffaella Iannetti accompagnerà il pubblico durante la serata, alternando i vari momenti e facilitando la fruizione dell'evento.Il Convegno sarà trasmesso in diretta streaming per consentire la partecipazione di un pubblico più ampio.Il tutto è stato organizzato da Lifenews, in collaborazione con Gravinalife, con il Comune di Gravina in Puglia e con IPSAIC.