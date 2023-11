Il fascino dell'avventura in montagna, un libro su Pasquale Larocca

Presentazione del libro "Dentro e Fuori l'Alaska. Al di là dei confini Pasquale Larocca", scritto da Beniamino Carella e pubblicato da MTS Edizioni, in programma il giorno 9 novembre alle ore 18.00 presso la Feltrinelli Point Altamura."Dentro e Fuori l'Alaska" non è soltanto una storia sportiva, ma un'avventura contemporanea che rappresenta una vera e propria storia d'amore e un viaggio nella vita del protagonista. Pasquale Larocca, giovane lucano originario di Terranova Di Pollino, ha sempre avuto una grande passione per la montagna. In qualità di maestro di sci, guida turistica e volontario del soccorso alpino, ha dedicato la sua vita a questa passione, raggiungendo vette impensabili spinto dalla sua determinazione e tenacia.Il libro racconta la sua emozionante esperienza nella selvaggia e affascinante Alaska, descrivendo le sfide che ha dovuto affrontare e superare per conquistare le vette più alte. Ma "Dentro e Fuori l'Alaska" va oltre l'aspetto sportivo e si trasforma in un viaggio interiore che mette in luce la forza della natura umana e la capacità di superare i propri limiti.La presentazione del libro è un'occasione unica per conoscere Pasquale Larocca e confrontarsi con le sue esperienze mozzafiato.