Giornata mondiale del pane e 20 anni della DOP: ad Altamura un programma di eventi

GIORNATA MONDIALE DEL PANE20° Anniversario della DOP del Pane di AltamuraIn occasione dellae deldel rinomato e famoso in tutto il mondo(il primo pane in Europa ad aver ottenuto questa importante e selettiva certificazione), il, incon il, promuovono un ricco e originale programma di attività che si svolgerà in cinque settimane, ogni Lunedì a partire da 16 ottobre fino al 16 dicembre.Museo del Pane Vito Forte.Visite guidate e laboratori "mani in pasta".> h. 9.30 - 20.30 Apertura continuativa, con ingresso libero e gratuito. Il Mastro Panificatore sarà presente solo nelle ore pomeridiane con le seguenti modalità: alle h. 18.00 e alle 19.30 i visitatori potranno fare una concreta esperienza "mani in pasta"; mentre alle h. 18.45 si terrà un laboratorio dimostrativo destinato principalmente ai partecipanti alla maratona per le vie degli antichi forni a legna.Con la collaborazione di Oropan Spa.Piazza della Resistenza - Esposizione> h. 10.00 – 20.00 Sarà presentata l'autovettura Grenadier: una novità nel campo dei fuoristrada con una storia da raccontare. A cura di Maldarizzi - Automotive.Centro Storico - Maratona per le vie degli antichi forni.> h. 19.00 Partenza da Via Onorato Candiota, 2 [davanti al Museo del Pane Vito Forte]. Arrivo nello stesso luogo alle h. 20.00 ca. L'intero percorso si svolgerà esclusivamente all'interno del Centro Storico.La maratona non competitiva "Sulla via degli antichi forni" si prefigge l'obbiettivo di far conoscere e valorizzare gli antichi forni a legna. I forni ad Altamura hanno svolto in passato una funzione non solo produttiva ma anche sociale: erano luoghi pubblici di comunità. Una storia che merita di essere conosciuta e "raccontata".I partecipanti prima della partenza potranno ritirare gratuitamente una t-shirt serigrafata a 4 colori con il logo della manifestazione e tenerla come ricordo.Lungo il percorso, davanti agli antichi forni, verrà effettuata la distribuzione gratuita di bottigliette di "Acqua Orsini".Con la collaborazione delle Associazioni: Futuratletica Altamura, Happy Runners, Atletic Club Altamura, Amici del Cuore.La maratona sarà preceduta da un indirizzo di saluto di Vitantonio Petronella, Sindaco della Città; di Lucia Forte, Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP; di Francesco Tarantini, Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Mostra Pane Nostro, ciclo pittorico di Nicola Lisanti.Son ben 15 i dipinti di grande formato [si tratta di un intero ciclo] realizzato dall'artista di origini lucane nel 2015. Nicola Lisanti con la sua particolare e suggestiva cifra stilistica, ha raffigurato l'intera filiera produttiva grano-farina-pane con un linguaggio pittorico dai tratti fiabeschi e mitologici. Una forma espressiva fortemente radicata nella tradizione, ma con inequivocabili segni di modernità.> h. 18.00 Inaugurazione. Interventi istituzionali, del curatore della mostra Michele Saponaro e di Maria Angelastri, storica dell'arte.La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, festivi compresi, fino al 30 novembre con i seguenti orari: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00. Ingresso libero e gratuito.Con la collaborazione di Arci Stand by - Crocevia Stand by, Circolo Radici APS, Servizio Civile Universale.A vent'anni dalla DOP, i protagonisti si raccontano.> h. 18.30 Interventi di Michele Saponaro, all'epoca Assessore alle attività produttive del Comune di Altamura; Giuseppe Barile, già Presidente del CPA; Carlo Moramarco, Responsabile territoriale dell'Associazione CulturaIdentità; Rachele Popolizio, già Sindaco di Altamura; Gianni Alemanno, già Ministro delle politiche agricole e forestali. Introduce Lucia Forte, Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP. Indirizzo di saluto di Vitantonio Petronella, Sindaco della Città di Altamura; di Francesco Paolicelli, Consigliere della Regione Puglia; di Marco Cerreto, Componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.Il canto del pane.> h. 21.00 [apertura del teatro h. 20.30]. Si tratta di uno spettacolo di "teatro in musica" con atmosfere rarefatte, visionarie, grottesche, drammatiche, poetiche regalate dai tre attori professionisti, da una regia raffinatissima e dalla composizione musicale intensa. Con la partecipazione di Nando Irene, Anna Rosa Matera, Giovanna Staffieri. Regia di Angela De Gaetano. Testo di Dario Carmentano. Musiche di Loredana Paolicelli. Una produzione di ARTEria associazione d'arte e cultura.Lo spettacolo rientra inoltre nel programma di attività della "Settimana della Cultura d'Impresa", la rassegna di eventi promossa da Confindustria per approfondire i temi relativi alla cultura d'impresa, quest'anno giunta alla sua ventunesima edizione.Ingresso libero e gratuito. E' possibile premunirsi anticipatamente del biglietto, contattando: direzionepanedop@gmail.com / mobile +39 338 883 1053 Con la collaborazione di Teatro Mercadante.> h. 18.00 Inaugurazione.Interventi di Lucia Forte, Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP; di Vitantonio Petronella, Sindaco della Città di Altamura; di Marco Tribuzio, Presidente del GAL Terre di Murgia; del curatore della mostra Michele Saponaro, di Maria Angelastri, storica dell'arte.All'interno di uno scenografico e suggestivo allestimento, realizzato da Sistemalab di Altamura, saranno esposte oltre venti forme di pane ([privilegiando le DOP, le IGP, i Presidi Slow Food, i pani tradizionali] di tutte le regioni d'Italia.Ogni tipo di pane sarà corredato di gigantografia, i cui originali [selezionati prendendo in considerazione la tematica dell'intera filiera produttiva grano-farina-pane] provengono dalla Fondazione Alinari per la Fotografia con sede a Firenze.Al centro della mostra l'originale installazione artistica della ceramista salernitana Wanda Fiscina "Nel nome del Pane": 12 terrecotte e smalti che riproducono le forme tradizionali e devozionali del pane di Altamura e alcune forme di pane tra le più diffuse sull'intero territorio nazionale.La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, festivi compresi, fino al 16 dicembre, con i seguenti orari: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00. Ingresso libero e gratuito.