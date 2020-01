Giornata della memoria, due incontri al Museo archeologico e alla Pro Loco. Per non dimenticare

Lunedì 27 gennaio, per la Giornata della memoria istituita con legge del 2000, sono previsti due appuntamenti, con l'obiettivo di non dimenticare la barbarie umana.A partire dalle ore 11.30, presso il Museo nazionale archeologico in via Santeramo 88, in collaborazione con il liceo scientifico "Federico II di Svevia" e con il sesto circolo didattico "Don Lorenzo Milani", è in programma la manifestazione commemorativa "Giorno della Memoria 2020: Ricordare, un dovere morale. Significato e riflessioni sulla data del 27 gennaio". Durante la manifestazione, la docente e presidente dell'Uciim (unione cattolica insegnanti medi) Vita Palmiotta racconterà di un suo recente viaggio ad Auschwitz e illustrerà alcune foto. A seguire la lettura di alcune pagine tra le più significative della nutrita antologia letteraria italiana e straniera, in particolare del libro di Elisa Springer "Il silenzio dei vivi. All'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione". In sottofondo le musiche della tradizione ebraica.In serata, alle ore 18.30, presso la sede della Pro Loco in piazza Repubblica, sarà proiettato il film "The Reader" diretto da Stephen Daldry, con il premio Oscar Kate Winslet. Prima della visione, interventi di saluto del presidente Pietro Colonna e di Vita Palmiotta.