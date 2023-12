Cultura e spettacolo Festival dei claustri: "Spazi rigenerati", esibizioni artistiche in via Bisanzio Filo

Giunto all'ottava edizione, il Festival dei Claustri riapre i battenti con un nuovo progetto dal titolo "Spazi Rigenerati". Storicamente indirizzato alla valorizzazione e al potenziamento del centro storico altamurano, il Festival si propone di restituire ai claustri quel fascino antico radicato non solo nella loro peculiare struttura architettonica ma anche nella ricca trama di storia e cultura inestricabilmente legata a questi luoghi.Sono previste otto giornate di performance artistiche concentrate in via Bisanzio Filo, da poco ripavimentata, organizzate in collaborazione con le associazioni culturali attive sul territorio. Al fine di poter garantire un sereno svolgimento delle attività e una fruizione libera e al contempo estremamente rispettosa dei claustri, si propone di assicurare l'apertura dei cancelli che in alcuni casi ne limitano l'accesso.