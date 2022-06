Festa medievale Federicus, concorso per la selezione di Bianca Lancia

Per la festa di "Federicus", in programma il 30 settembre, l'1 e il 2 ottobre, l'Aps Fortis Murgia ha indetto il concorso "Bianca Lancia sei tu!" La finalità è quella di selezionare la prossima amata, consorte dell'imperatore Federico II di Svevia, che sfilerà al suo fianco durante il corteo e presenzierà a tutti gli eventi della festa medioevale "Federicus" 2022. Il contest ha inizio il 19 giugno 2022 e termina l'1 ottobre 2022 con la proclamazione della vincitrice.Partecipare è davvero semplice se si possiedono i requisiti richiesti. Tra questi: essere residente nella città di Altamura, avere tra i 18 e i 27 anni di età, essere di condotta incensurabile, non aver mai rivestito il ruolo di Bianca Lancia. Gli altri requisiti fondamentali possono essere consultati sul regolamento presente all'indirizzo web www.fortismurgia.com/biancalancia2022. Al medesimo indirizzo è poi presente un form da compilare entro il 4 luglio 2022 alle ore 12.00 e nel quale bisognerà allegare due foto, una del proprio primo piano e una a mezzo busto.Tutte le candidate che risulteranno idonee, che avranno soddisfatto i requisiti e che avranno portato a termine l'iscrizione in maniera corretta parteciperanno poi ad un photo contest. Le ragazze verranno fotografate da un professionista e i loro scatti verranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione presente all'indirizzo web www.facebook.com/federicusofficial. Dal 25 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 1 settembre 2022 il pubblico potrà così votare la propria candidata preferita apponendo un "like" alla foto della stessa.Le 10 candidate più suffragate assumono il nome di Madonne Primavera e tra loro una commissione di garanzia sceglierà le 5 ragazze che parteciperanno alla selezione finale pubblica l'1 ottobre 2022. Le finaliste dovranno in seguito scegliere un sacchetto tra altri 5 che contengono una sfera ciascuno, 3 di colore oro e 2 di colore nero. Le candidate che all'interno del proprio sacchetto troveranno la sfera di colore nero manterranno il titolo di Madonne Primavera 2022 e come tali avranno l'onore di presenziare a tutti i momenti ufficiali della manifestazione. Le tre candidate rimaste dovranno ripetere l'operazione suddetta. Colei che troverà il sacchetto contenente la sfera color oro sarà ufficialmente la nuova Bianca Lancia, le altre due riceveranno il titolo di Madonna Altamura e Madonna Cattedrale.Il concorso in tutte le sue fasi rappresenta un momento davvero emozionante della festa medioevale "Federicus" perché dà l'opportunità alle giovani altamurane di mettersi in gioco e diventare parte attiva di tutto l'evento ricoprendo un ruolo fondamentale.