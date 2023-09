Festa del Buoncammino, concerto di Cristiano Malgioglio

Il cantautore e noto personaggio televisivo Cristiano Malgioglio è l'ospite della festa della Madonna del Buoncammino. Stasera (sabato 16 settembre), alle ore 21.00, fa tappa ad Altamura in piazza Zanardelli per un concerto in cui presenterà il suo repertorio di canzoni.La festa è organizzata dall'associazione Maria Santissima del Buoncammino.