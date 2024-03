FederiCult, incontri sul tema "Ad orientem: sulla via del sole nascente"

"Ad orientem: sulla via del sole nascente" è il tema di quest'anno della festa medievale Federicus in programma nei giorni 26, 27 e 28 aprile, organizzata dalla Aps Fortis Murgia. Sullo stesso tema si sviluppano gli eventi culturali che anticipano l'evento e che sono racchiusi nel programma "FederiCult", grazie al lavoro congiunto del gruppo culturale e della direzione artistica.Il primo appuntamento, dedicato a riflettere sull'incontro tra Occidente ed Oriente medievali, è in programma sabato 16 marzo alle ore 18:00 nella chiesa di Santa Croce, situata nella via omonima. Partecipa il regista, documentarista e musicista Alessandro Scillitani che condurrà i partecipanti in un viaggio intitolato "La via Appia, Federico e l'Oriente. Un cammino lento alla ricerca di un dialogo perduto".Il secondo appuntamento, sempre nella chiesa di Santa Croce alle ore 18.00, vede la presenza dello storico e divulgatore Riccardo Facchini che esplorerà l'immaginario medievale e orientale attraverso la cultura audiovisiva, nella conferenza intitolata "Le notti d'Oriente. Medievalismo e Orientalismo nella cultura audiovisiva".