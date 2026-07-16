Euphoria: concerto corale di Euphonix

Torna per la sua seconda edizione Euphoria, il concerto dal vivo firmato Euphonix, l'associazione corale giovanile altamurana guidata dal maestro Michele Vulpio. Appuntamento stasera nell'Atrio Viti Maino, in via Scipione Ronchetti 4. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.Euphonix nasce dall'idea di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica: un progetto corale dedicato ai giovani di Altamura, costruito attorno ai grandi successi internazionali che tutti conosciamo – quelli che ci ritroviamo a canticchiare in auto, sotto la doccia, per casa. L'associazione si è data una missione semplice e concreta: dare a quel canticchiare quotidiano un luogo in cui esprimersi liberamente e con gli altri. Da settembre a luglio, ogni settimana, Euphonix non è solo un momento di studio musicale ma un'occasione per fare gruppo e comunità. Euphoria, arrivato alla sua seconda edizione, si articolerà in due parti distinte, ciascuna con una propria identità musicale ed emotiva, da cui il concept dell'edizione: un evento, due anime.Prima parte — Concerto Ballad (ore 20:30)L'evento prenderà avvio alle 20:30 con un set di brani ballad e arrangiamenti dall'atmosfera distesa e contemplativa. Il registro evocherà quello della golden hour: il momento della giornata in cui il lavoro e le responsabilità cedono il passo alla quiete, e ci si può finalmente fermare ad ascoltare. Il coro accompagnerà il pubblico in un percorso musicale morbido e avvolgente, pensato per godere della location en plein air nel cuore di Altamura. All'attore altamurano Mirko Lorusso, sarà affidato il compito, attraverso la parola, di dare voce ai significati più profondi custoditi nei brani. La sua presenza rappresenta anche la volontà di Euphonix aps di valorizzare gli artisti del territorio, creando una rete di collaborazione tra giovani professionisti altamurani. Il dialogo tra musica corale e teatro diventerà occasione di incontro tra linguaggi espressivi differenti ma accomunati dalle stesse radici.Seconda parte — Concerto Dance (ore 21:45)Alle 21:45 la serata cambierà pelle. Il ritmo si farà incalzante e il repertorio virerà verso i grandi successi dance internazionali, quelli che tutti conoscono e nessuno riesce a stare fermo ad ascoltare. Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente cantando in piedi, muovendosi a tempo, sentendosi parte dello spettacolo. Un momento pensato per essere vissuto insieme, non solo osservato.