Convegni

Pro Loco: serata di canti e racconti della tradizione altamurana

domenica 18 gennaio 2026 Oggi
L'Unpli (Unione Nazionale Proloco Italiane) organizza quest'anno la 14esima edizione del concorso "Salva la tua lingua locale", per opere teatrali, poesie e musica, esteso anche alle scuole, riguardanti i dialetti. I vincitori delle diverse discipline vengono premiati successivamente al Campidoglio (Roma). Anche ad Altamura la Pro Loco organizza ogni anno eventi che hanno come finalità la salvaguardia della lingua locale e delle antiche tradizioni convinta che il dialetto sia una lingua da tramandare alle nuove generazioni.

Quest'anno sarà presentata una serata di canti e racconti della tradizione altamurana dal titolo "Sacro e Profano". L'evento si svolgerà il 18 gennaio 2026 nell'auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore alle ore 18:30. Tutti i cittadini sono invitati. Ingresso gratuito.
  • Dialetto altamurano
  • Proloco Altamura
