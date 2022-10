Da Guerricchio a Saponara, le mostre dedicate al pane nel centro storico

Evento in corso

"Nel mare assoluto del grano al canto delle pietre di sotto": mostra collettiva di artisti contemporanei con la partecipazione di Dario Carmentano, Giuseppe Miriello, Franco Di Pede, Mimmo Laterza, Paolo Lorusso, Paolo Maggi, Giovanna Ferrorelli, Claudio Vino, Aurora Maletik, Cosmo Laera, Nicola Lisanti, Giovanni Carlucci, Giovanni Carpignano, Iginio Iurilli, Gianni Dell'Acqua, Paolo De Santoli, Marta Salonna, Pino Lauria, Luigi Guerricchio, Angelo Palumbo, Beppe Labianca, Carla Cantore, Antonello Di Gennaro, Francesco La Centra, Anna Forte, Angelo Carbone, Roberto Linzalone, Stefano Siggillino, Giuseppe Mitarotonda, Davide Mangione, Anna Maria Di Terlizzi, Francesco Pentasuglia, Rocco Scattino, Sergio Laterza.

Mostra fotografica: Pane Nostro di Nicola Nuzzolese. Gestualità nella panificazione domestica.

Mostra fotografica:: Nel nome del Pane di Angelo Saponara. Foto in bianco nero acquerellate dall'autore.

Mostra fotografica: L'Arte di Antonio Cosola. Esposizione di timbri di pane provenienti dalla collezione di famiglia.

Sono aperte dal 16 ottobre (Giornata mondiale del pane) al 30 ottobre le mostre curate da Michele Saponaro nell'ambito delle iniziative del Consorzio del pane Dop. Le esposizioni sono allestite nel Palazzo Santa Croce o Ex Monastero Santa Croce, nel centro storico, in via Santa Croce.Quattro le esposizioni con numerosi artisti e fotografi coinvolti