Religione
Confermata stasera la Via crucis vivente della parrocchia San Sepolcro
sabato 28 marzo 2026 Oggi
Confermata stasera (sabato 28 marzo 2026), alle ore 20.00, la Via crucis vivente della parrocchia di San sepolcro che è giunta alla 28esima edizione. Il tema di quest'anno: "Tu sei… par amore dell'Amor mio". Come sempre, tutto è a cura dei parrocchiani che si occupano di ogni minimo dettagli, realizzando costumi, curando la logistica e l'organizzazione.
Percorso: Parrocchia, via Monte Calvario, via Manzoni, via Annibale M. di Francia, Istituto figlie del Divino zelo; via Annibale M. di Francia, via Manzoni, via Monte Calvario, via Spalato, via Dogali, via Golgota, via delle Cappelle, via Rodi, campetto parrocchiale. A differenza degli anni scorsi, non si terranno le scene nel palazzo dell'Acquedotto e in piazza Aldo Moro per i lavori in corso.
Novità di quest'anno della sacra rappresentazione: ci saranno delle scene dedicate a San Francesco, nell'anniversario degli 800 anni della morte.
Percorso: Parrocchia, via Monte Calvario, via Manzoni, via Annibale M. di Francia, Istituto figlie del Divino zelo; via Annibale M. di Francia, via Manzoni, via Monte Calvario, via Spalato, via Dogali, via Golgota, via delle Cappelle, via Rodi, campetto parrocchiale. A differenza degli anni scorsi, non si terranno le scene nel palazzo dell'Acquedotto e in piazza Aldo Moro per i lavori in corso.
Novità di quest'anno della sacra rappresentazione: ci saranno delle scene dedicate a San Francesco, nell'anniversario degli 800 anni della morte.