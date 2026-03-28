Confermata stasera la Via crucis vivente della parrocchia San Sepolcro

Confermata stasera (sabato 28 marzo 2026), alle ore 20.00, la Via crucis vivente della parrocchia di San sepolcro che è giunta alla 28esima edizione. Il tema di quest'anno: "Tu sei… par amore dell'Amor mio". Come sempre, tutto è a cura dei parrocchiani che si occupano di ogni minimo dettagli, realizzando costumi, curando la logistica e l'organizzazione.Percorso: Parrocchia, via Monte Calvario, via Manzoni, via Annibale M. di Francia, Istituto figlie del Divino zelo; via Annibale M. di Francia, via Manzoni, via Monte Calvario, via Spalato, via Dogali, via Golgota, via delle Cappelle, via Rodi, campetto parrocchiale. A differenza degli anni scorsi, non si terranno le scene nel palazzo dell'Acquedotto e in piazza Aldo Moro per i lavori in corso.Novità di quest'anno della sacra rappresentazione: ci saranno delle scene dedicate a San Francesco, nell'anniversario degli 800 anni della morte.