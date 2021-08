Concerti Concerto del soprano Chiara Taigi in Cattedrale, musiche di Saverio Mercadante

L'Associazione CulturaIdentità di Altamura ha ideato, promosso ed organizzato ad Altamura presso la Cattedrale S. Maria Assunta, venerdì 13 agosto 2021 ore 20.30, il concerto del soprano Chiara Taigi – omaggio al compositore altamurano Saverio Mercadante, con la collaborazione della Confraternita S. Biagio di Altamura e patrocini dell'Associazione S. Maria Assunta, S.Irene, S.Giuseppe, Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Associazione civica Saverio Mercadante, Club per l'Unesco e Radio Altamura 1.Il concerto sarà dedicato alla signora Siciliano Francesca di Altamura e alla memoria di Tonino Denora dell'Associazione S. Maria Assunta, nonché offerto alla cittadinanza altamurana in occasione della Festa Patronale. Ingresso libero, fino esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid.Il soprano di fama internazionale Chiara Taigi, oltre 25 anni di carriera, oltre 500 rappresentazioni, oltre 70 titoli d'opera, diretta dai 20 piu' importanti direttori d'orchestra e registi, nei piu' grandi teatri del mondo, è ospite abituale in trasmissioni Rai e nel programma "Bel Tempo Si Spera" su TV2000, canterà un emozionante programma sacro e spirituale.Gli organizzatori ringraziano Mons. Giovanni Ricchiuti Arcivescovo, la Curia della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Don Angelo Cianciotta parroco della Cattedrale, i sostenitori del concerto (Cobar Costruzioni Barozzi, Simone Impresa Edile, TecnoMulipast, Magna Grecia Hotel Village, Bcc Alta Murgia Credito Cooperativo Italiano, l'Archetipo prodotti da agricoltura sinergica, Pasi Group, Hotel S. Nicola, Locanda San Nicola, Associazione Anpana, Euroneon, Disc-cord Service).L'Associazione nazionale CulturaIdentità, presente ad Altamura, grazie ai soci volontari Antonia Massaro e Carlo Moramarco, ha lo scopo della valorizzazione, approfondimento, sensibilizzazione, promozione, diffusione e tutela della cultura italiana e dell'identità del popolo italiano, con particolare riferimento ai valori, alle radici, alle tradizioni, alla storia, alla società, al patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale nazionali e all'italianità.Info: 368 7760601