Concerto a lume di candele per raccolta fondi

"Candele-Light": Musica, Magia e Solidarietà per l'Ospedale della Murgia Fabio PerineiUna notte di emozioni, note e luci soffuse: il 12 aprile 2025, alle ore 19.30, nella splendida cornice della Tenuta dei Templari di Altamura, va in scena "Candele-Light", un concerto esclusivo avvolto dall'incanto delle candele. Oltre alla bellezza della musica, l'evento ha un cuore solidale: l'intero ricavato sarà destinato alla realizzazione di una pensilina per l'attesa del bus presso l'Ospedale Fabio Perinei, un piccolo grande gesto per migliorare il comfort di pazienti e visitatori.A rendere possibile questa iniziativa, il prezioso supporto di realtà locali impegnate nel sociale, tra cui:• Lions Club Altamura Host• Una Stanza Per Un Sorriso• ADMO Puglia• LiberaMente – Centro Antiviolenza• Fidapa Altamura• Confconsumatori Altamura APSSotto la direzione della M° Alessandra Verna, straordinari musicisti e cantanti lirici regaleranno al pubblico una serata unica, tra armonie suggestive e atmosfere da sogno. Altre informazioni in locandina.