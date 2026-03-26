"Come in un film" di Anna Giammetta, presentazione nel LiberHub

Un viaggio tra cinema e territori, tra emozioni e storie che sembrano uscite dal grande schermo. Giovedì 26 marzo alle ore 20:00, nel LiberHub in viale Martiri 1, si tiene la presentazione del libro "Come in un film – Viaggio nell'Italia ispirata al cinema" Altrimedia Edizioni, della giornalista Anna Giammetta.L'iniziativa rientra nella rassegna Book Hub – Sorsi d'Autore, un appuntamento dedicato agli amanti della lettura e della cultura, che unisce libri, dialogo e convivialità."Come in un film" si propone come un itinerario tra luoghi, emozioni, curiosità e pellicole che hanno reso l'Italia un grande set a cielo aperto, da Matera a Roma, da Napoli a Trieste, dalle isole del Sud alle città del Nord. Ogni capitolo si apre con una citazione, un dialogo cult e si chiude con una Cinecuriosità. Un viaggio attraverso una narrazione tematica e appassionata, con capitoli strutturati come episodi, titoli di testa, battute che "di copione in copione" diventano il filo narrante di un'Italia attraversata da un lungo e immaginario red carpet e da set e macchine da presa ovunque.Pagina dopo pagina l'autrice ci accompagna in un percorso leggero ma ricco di spunti, tra location, festival, musei, ricette cinematografiche, citazioni e scorci del nostro Paese che sono diventati protagonisti silenziosi di film che si fanno ricordare."Avete mai pensato al cinema come al modo più magico per viaggiare? Io sì", scrive l'autrice."E con questo libro vi invito a farlo insieme a me, seduti comodi, magari con una tazza di caffè al posto dei pop corn".Un invito a sognare e a partire, macchina fotografica (o da presa) alla mano.L'ingresso è libero.Anna Giammetta, giornalista pubblicista, dal 2016 lavora all'Ufficio Cinema del Comune di Matera, dove segue le produzioni cinematografiche e televisive che scelgono la città dei Sassi per le loro riprese. Laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e d'Impresa, dedica un po' del suo tempo libero al volontariato e ha un debole per il mondo dell'Associazionismo. Collabora con Giornalemio.it, il blog Amichesiparte e fa parte del Constructive Network per il Giornalismo Costruttivo. Ama viaggiare, partecipare ai festival e si diletta ai fornelli.