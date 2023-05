Cinema: torna la rassegna Millennium Mambo, quattro film al Mangiatordi

Si rinnova, dopo 3 anni di pausa, l'appuntamento per Altamura con la storica rassegna di cinema d'autore "Millennium Mambo", ideata nel 2002 dal critico cinematografico Luigi Abiusi e diventata negli anni punto di riferimento per il pubblico di appassionati. Dopo la chiusura del Cinema Grande, per molti anni casa della rassegna, il testimone passa al Multicinema Mangiatordi che ha deciso di credere nel valore e nelle caratteristiche dell'iniziativa, importante occasione di avvicinamento ad autori e cinematografie emergenti.Anche in questa nuova edizione, come nella ultima del 2019-2020, la rassegna è organizzata in collaborazione con il Cineclub Formiche Verdi di Altamura, circolo di cultura cinematografica presente e attivo nella città dal 2016. In una edizione speciale denominata "intro", che segna la ripartenza di un percorso a cui si vorrebbe dare continuità in autunno, sono 4 gli appuntamenti in programma.Si comincia Lunedì 15 Maggio con "Passeggeri della notte" di Mikhaël Herscon Charlotte Gainsbourg, presentato in concorso a Berlino nel 2022. Arriva dalla Palestina il secondo film in programma "Mediterranean Fever", del regista Maha Haj, in programma Lunedì 22 Maggio. Si prosegue lunedì 29 Maggio conla commedia "L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice" di Alain Guiraudie, per chiudere Lunedì 5 Giugno con la favola pop "Mona Lisa and The Blood Man" della iraniana Ana Lily Amirpou.Tutti i film saranno programmati in due spettacoli, alle 18:45 e alle 21:15. Il costo del biglietto singolo è di 5 euro, mentre il costo dell'abbonamento all'intera rassegna è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del Multicinema Mangiatordi (Via Eugenio Montale, Altamura, tel. 080.3114575).