Cava delle impronte dei dinosauri: aperture del sito nel mese di giugno

sabato 5, 12, 19 e 26 giugno turni ore 17.00 e ore 18.00

domenica 6, 13, 20, 27 giugno turno ore 17.00 e ore 18.00

Continuano le aperture della Cava dei dinosauri a cura della Rete Museale Uomo di Altamura, tutti i weekend di giugno e speciali giornate per le scolaresche e gruppi organizzati.La Rete Museale Uomo di Altamura comunica che nel mese di giugno proseguono le aperture straordinarie di Cava Pontrelli. Per tutti i weekend del mese sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita secondo il seguente calendario, per un massimo di n. 20 partecipanti per turno:Con l'acquisto del biglietto integrato di accesso a tutti i siti della Rete Museale, scolaresche e gruppi organizzati accompagnati da guide turistiche potranno visitare anche la Cava dei dinosauri venerdì 4, 11, 18, e 25 giugno mattina turno ore 10.00, ore 11.00 e ore 12.00 pomeriggio turno ore 16.00, ore 17.00 e ore 18.00lunedì 7, 14, 21 e 28 giugno mattina turno ore 10.00, ore 11.00 e ore 12.00Il biglietto integrato potrà essere acquistato alle seguenti condizioni: Scolaresche: 3,00 euro ad alunno, max 25 partecipanti per turno Gruppi adulti: 4.00 euro a persona, max 20 partecipanti per turno. Le prenotazioni dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo email dinosauridialtamura@gmail.com e nella richiesta dovrà essere indicato: nominativo, giorno e fascia oraria prescelta, numero partecipanti, recapito telefonico, indirizzo email.