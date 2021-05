Cava dei dinosauri: week-end di visite guidate gratuite

Evento in corso

Sabato 29 e domenica 30 maggio il Comune e la Rete museale dell'Uomo di Altamura organizzano un'apertura della cava dei dinosauri, straordinario giacimento di orme di dinosauri, tra i più importanti in Europa.In due distinte fasce orarie, ore 17 e ore 18, si terranno delle visite guidate gratuite alla paleosuperficie che, dopo recenti lavori di studio e messa in sicurezza, ha rivelato circa 25.000 impronte di dinosauri. Numero massimo di visitatori per fascia oraria: 20.Prenotazione obbligatoria: email dinosauridialtamura@gmail.com