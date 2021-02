Casa: programma del Ministero delle infrastrutture, tre videoconferenze del Comune

Direttrice Piazza Santa Teresa - Palazzo dell'Acquedotto

Zona Via Carpentino

Zona Via Lago Passarello

19 febbraio, ore 15-17

24 febbraio, ore 15-17

2 marzo, ore 15-17

Incontri di co-pianificazione e co-progettazione finalizzati alla partecipazione al bando del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."L'amministrazione comunale aderisce al "Programma Innovativo per la qualità dell'abitare" indicando le zone che necessitano prioritariamente di interventi e misure di rigenerazione urbana. Le aree individuate sono:La scelta ricade in queste aree perché sono lì ubicati complessi di edilizia residenziale popolare ex L.167/1962, seguendo le indicazioni del programma. È interesse ed obiettivo dell'amministrazione comunale mettere in atto tutte le azioni necessarie per candidare al Bando le proposte di rigenerazione urbana delle due aree individuate, che dovranno prevedere un insieme di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal decreto e indicando gli obiettivi prioritari della strategia, le modalità principali per il loro raggiungimento anche in termini organizzativi, gestionali e temporali, promuovendo la partecipazione di operatori privati del partenariato economico e sociale.La strategia individuata è ulteriormente attuata, anche attraverso l'adozione di strumenti e modelli innovativi di gestione dei processi, volti a ricercare le migliori soluzioni sotto i vari aspetti che caratterizzano i processi di rigenerazione, facilitando i percorsi di condivisione e partecipazione.In questa ottica il percorso proposto intende coinvolgere il partenariato economico e sociale al fine di intraprendere un lavoro comune e condiviso, da formalizzare attraverso una manifestazione d'interesse con l'obiettivo di arricchire il progetto di rigenerazione urbana promosso dall'amministrazione comunale con ulteriori progettualità.Il programma degli incontri prevede tre appuntamenti principali:Nel primo appuntamento l'obiettivo è di illustrare le ipotesi di lavoro e gli ambiti individuati per la candidatura al bando ''Qualità dell'Abitare'', presentando l'avviso che l'amministrazione pubblicherà per le manifestazioni di interesse dei privati; nel secondo appuntamento, si farà il punto della situazione dal punto di vista delle informazioni utili al progetto e si procederà con la coprogettazione delle partecipazioni dei privati; il terzo e ultimo incontro avrà l'obiettivo di chiudere questioni progettuali e completare il supporto alla redazione della manifestazione di interesse.Gli incontri si terranno in videoconferenza al seguente link della piattaforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89882746329