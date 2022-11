Cars - Centro altamurano ricerche speleologiche: inaugurazione della nuova sede

Sabato 12 novembre, alle ore 20.00, in via Mazzini 25, viene inaugurata la nuova sede del Cars - Centro altamurano ricerche speleologiche.Il Cars, fondato nel 1950, ha 72 anni di storia. Tra i gruppi speleologici pugliesi è quello più longevo nonché uno dei primi in Italia. Il Cars è artefice di numerose esplorazioni e l'esempio più importante è la grotta di Lamalunga, scoperta nel 1991. Dopo due anni qui è stato scoperto l'Uomo di Altamura, un "Homo Neanderthalensis" datato tra i 180mila e i 130mila anni fa.A fare gli onori di casa il presidente Giovanni Dinardo, gli altri veterani dell'associazione e i soci.