"Cara Altamura, io ti voglio raccontare", associazione che racconta la città

Sabato 19 marzo, alle ore 17.30, presso l'hotel Fuori le mura, l'associazione "Cara Altamura, io ti voglio raccontare – Volti e Fatti di un Territorio" presenta un progetto di inclusione per diversamente abili, nello specifico i ciechi e ipovedenti del territorio murgiano (Altamura, Gravina e Poggiorsini). Il libro "Quant'è bèlle Jaltamure – U puène cu suche", con poesie in vernacolo di Lillino Calia e con relativa traduzione in italiano, è stato inciso anche in braille. Prevista la donazione di settanta copie all'associazione Uici e al presidente Vitantonio Incampo.L'incontro, moderato dal giornalista Onofrio Bruno, vede la partecipazione della sindaca Rosa Melodia, del presidente dell'associazione Roberto Loiudice, del presidente dell'Abmc Giuseppe Pupillo, della cantante e ricercatrice Maria Moramarco (Uaragniaun) e dell'autore e ulteriori interventi e contributi di conoscenza sul vernacolo altamurano.Nel corso della serata viene presentato un altro libro edito dall'associazione "Cara Altamura, io ti voglio raccontare" dal titolo "Storie popolari di Altamura raccontate agli altamurani e non solo", con testi di Piero Tubito, disegni di Giuseppe Grimaldi, grafica a cura di Carmela Moramarco e Andrea Moramarco.