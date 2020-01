"Aldo Moro: per ricordare", una mostra di articoli di cronaca al Monastero del Soccorso. Dal 15 al 31 gennaio

Dal 15 al 31 gennaio, presso la sala "Camasta" del Monastero del Soccorso in piazza Resistenza, si terrà il ciclo di iniziative "Aldo Moro, eroe dalla Puglia", organizzata dal Gal Terre di Murgia, con l'esposizione della mostra fotografica "Aldo Moro: per ricordare" curata da Gero Grassi e realizzata in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia.L'esposizione raccoglie tutti gli articoli della "Gazzetta del Mezzogiorno" che hanno documentato le fasi della prigionia dello statista.L'obiettivo dell'iniziativa non è solo quello di ricordare gli ultimi 55 giorni nefasti che hanno segnato la sua vita ma, a partire da quei giorni, ripercorrere i passi di un uomo che molto ha dato alla nazione ed è stato protagonista vero della più alta espressione politica del Novecento. Il suo messaggio politico e umano resta molto attuale, come ideale e modello a cui ispirarsi.Durante le due settimane di esposizione, sono previsti incontri e tavole rotonde in cui interverranno studiosi ed esponenti istituzionali tra cui il presidente dell'assise regionale Mario Loizzo. Saranno momenti finalizzati non solo a ricordare la figura di Aldo Moro, bensì anche per capire in che modo il lascito culturale dello statista può essere utile ai giorni nostri.Il 25 gennaio è annunciata la presenza del ministro agli affari regionali e alle autonomie Francesco Boccia.Programma"ALDO MORO EROE DALLA PUGLIA"Monastero del Soccorso15-31 gennaioMostra fotografica "Aldo Moro: per ricordare"-----------------------------------Sabato 18 gennaioore 10:00 - "I nostri eroi dal Risorgimento ad Aldo Moro"-----------------------------------Sabato 25 gennaioore 10:00 - Presentazione della mostra "Aldo Moro: per ricordare"ore 18:30 - Saluti delle Istituzioni LocaliParteciperà il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia