Al Museo archeologico una mostra di foto e documenti sulla "storia dimenticata" del Campo 65

Per la giornata della memoria, giovedì 27 gennaio, presso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura si apre la mostra "Campo 65 la memoria che resta: La storia dimenticata del Campo 65 Altamura- Gravina 1942-43". Un'esposizione di fotografie e testi legati alla vita dei prigionieri che sarà fruibile fino al prossimo 10 febbraio, Giorno del ricordo. Campo 65 è il nome del vastissimo campo di prigionia della seconda guerra mondiale, ubicato tra Altamura e Gravina, a ridosso della strada statale 96. Successivamente, negli anni '50-'60 lo stesso luogo ospitò gli esuli dell'esodo dal confine orientale italiano.Nel giorno dell'inaugurazione è in programma una tavola rotonda tematica, a partire dalle 16.30. Interventi: la Sindaca del Comune di Altamura, Rosa Melodia e l'assessora alla Cultura, all'Istruzione e al Tempo libero, Margherita Fiore; relazioni di Domenico Bolognese (Storia di una riscoperta), Piero Castoro (Dall'Africa all'Alta Murgia), Nunzia Cacciapaglia (La vita dei prigionieri nel campo), Nicola Oliva ("Next of kin" La corrispondenza militare), Giuseppe Dambrosio Altamura teatro di guerra). Conclusioni affidate a Giuliano Defelice sul tema dell'"Archeologia del contemporaneo".«L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Altamura e l'Associazione Campo 65 è stato pensato per non disperdere le tracce di un passato che dovrebbe invece illuminare e orientare le coscienze nell'opera di costruzione di un presente e di un futuro diversi- spiega la direttrice del Museo, Elena Silvana Saponaro- Anche quest'anno, come negli anni passati, il nostro Museo ha pensato a una manifestazione in grado di mantenere vivo il ricordo senza cedere il passo alla rassegnazione».Informazioni per il pubblicoOrario dell'evento: giovedì 27 gennaio 2022 dalle ore 16.30 alle ore 19.00;Costo dell'evento: € 3.00 biglietto intero; € 2.00 biglietto ridottoPer informazioni Tel. +39 080/3146409Email: drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it