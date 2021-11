Agorateca: presentazione del libro di Paolo Lograno dedicato a Lucio Battisti

Stasera, alle ore 20.00, presso l'Agorateca in via Stefano Lorusso 1, viene presentato il primo libro di Paolo Lograno "Quel gran genio del mio amico - La musica imPOPolare nell'arte di Lucio Battisti", edito e disponibile su Amazon dal 25 settembre. Info: 377.3661958.Presentazione del libroLucio Battisti Maestoso Indiscutibile Sontuoso Emotivo… Il più POPolare cantante e interprete della musica italiana. Ascoltando e riascoltando i pezzi più popolari della produzione musicale di Lucio Battisti ci si ritrova spesso persi; ci si imbatte in cose incomprensibili e al tempo stesso affascinanti. Rallentamenti, cambi di tempo, suoni strani, cambi di voci… c'è tutta una sezione talmente poco POPolare da far urlare al genio, ad una sensibilità e una visione dell'arte, che va ben oltre la semplice bravura.Questo opuscolo è un percorso in 14 capitoli, della sua produzione dagli inizi fino al 1976. Gli anni con Mogol, in cui la sua visione ha cambiato il modo di concepire la musica in Italia e non, in cui le sue trovate, i suoi arrangiamenti, le sue interpretazioni, hanno toccato l'apice della sua vena compositiva.Un opuscolo guida tascabile con le fotografie degli album, disegni originali e codici QR, per una visione più moderna della carriera del cantautore. Il suo linguaggio ancora oggi, in continua evoluzione, è analizzato attraverso il suo modo di lavorare, le sue innovazioni e la sua sensibilità artistica.Un libro da leggere e ascoltare in circa due ore e trentacinque minuti (dico bene 2 h 35'). Una guida per chi lo ama e per chi no: i primi rimarranno affascinati ancor di più dal suo estro, i secondi invece, ne rimarranno inaspettatamente sorpresi.