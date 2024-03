A Bari la mostra su Tommaso Fiore “A lezione di libertà”

Dal 6 al 20 marzo è esposta nella 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗗𝗲 𝗚𝗲𝗺𝗺𝗶𝘀 a Bari la Mostra didattico–documentaria "𝗔 𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀ 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲, 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮. 𝗧𝗿𝗮 𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮", promossa e realizzata dall'𝗜𝗣𝗦𝗔𝗜𝗖 Istituto per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea), in occasione del 50° anniversario della scomparsa dell'illustre meridionalista, con l'apporto degli enti del territorio che hanno aderito all'iniziativa (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia; Archivio di Stato di Bari; Archivio di Stato di Lecce; Biblioteca Nazionale di Bari Sagarriga Visconti; Biblioteca De Gemmis; Biblioteca Provinciale La Magna Capitana di Foggia; Biblioteca-museo Bernardini di Lecce) e del Comune di Altamura, del Comune di Bari, del Comune di Molfetta, della Casa Editrice Laterza, del Centro studi Piero Gobetti e del Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione - isole di Ventotene e Santo Stefano.Oltre ai pannelli espositivi della mostra, sarà possibile approfondire la figura e l'opera di Tommaso Fiore visionando alcuni documenti originali del 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲presenti nella Biblioteca De Gemmis.orari di visita della mostra: dal lunedì al giovedì 8.30-14.00; 15.00-18.00. Il venerdì 8.30-14.00.Inoltre l'𝟭𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 è in programma una giornata di studio "Socialismo e Meridionalismo in Tommaso Fiore" in Biblioteca, 𝗼𝗿𝗲 𝟵.𝟯𝟬-𝟭𝟯.𝟬𝟬.La mostra curata da Ipsaic (presidente Vito Antonio Leuzzi; direttrice Anna Gervasio) è itinerante e già si sono svolte altre tappe in Puglia.