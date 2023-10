Libertas Basket si ferma per lutto dopo scomparsa di Vito De Bartolo

La Asd Libertas Basket si ferma per lutto dopo la prematura scomparsa dell'allenatore Vito De Bartolo. Rinviata la gara di oggi contro il Mesagne, valida per il campionato di serie C.Sconvolgente per tutti la triste notizia di venerdì della morte di De Bartolo. Giocatore di talento; allenatore premuroso e attento con una particolare attenzione ai ragazzi. Aveva solo 36 anni.Domenica scorsa l'esordio vincente della Libertas a Fasano e oggi sarebbe stata la prima gara stagionale in casa, al PalaPiccinni, contro la Virtus Mesagne. Nei giorni precedenti, al Comune di Altamura, De Bartolo insieme ad alcuni giovani atleti aveva ritirato il riconoscimento simbolico per la partecipazione della Basket School alla seconda Olimpiade metropolitana (leggi la notizia cliccando sul link) e nella foto di gruppo, ovviamente, era sempre lui a spiccare con i suoi due metri e più Nulla poteva lasciar presagire quel che sarebbe accaduto di lì a pochi giorni, con la morte così inattesa.Oggi è un altro giorno di silenzio, nel ricordo di Vito De Bartolo.