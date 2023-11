Barletta - Team Altamura, Prefettura dice no a tifosi in trasferta

I sostenitori del Team Altamura non potranno seguire la trasferta a Barletta di domenica prossima. Lo stabilisce la Prefettura di Barletta Andria Trani.In una nota diffusa dalla Prefettura si legge: "In occasione dell'incontro di calcio in programma domenica 26 novembre presso lo stadio comunale "Cosimo Puttilli" di Barletta tra le squadre Asd Barletta 1922 e Team Altamura, valevole per il Campionato Nazionale Serie D - Girone H, il Prefetto di Barletta - Andria - Trani Rossana Riflesso, in conformità alle determinazioni del C.A.S.M.S. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ed all'avviso espresso al riguardo dalla Questura di Barletta Andria Trani, al fine di assicurare la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell'incontro, ha disposto ilQuesta è la seconda volta che viene disposto il divieto di trasferta al "Puttilli" di Barletta. Peccato perché si preannunciava una domenica biancorossa e assolutamente nulla fa pensare a problemi di qualsiasi natura. Team Altamura sta facendo un bel cammino agonistico, è capolista e vuole confermarsi su un campo difficile. L'assenza della tifoseria, che vuole sempre essere presente a sostegno dei propri colori, non è una bella notizia.