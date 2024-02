Verone Studio progetta interni come abiti su misura

10 foto studio Verone

Lo studio Verone, con oltre vent'anni di esperienza, si è specializzato nella progettazione di interni. Ogni progetto è concepito come un'opera d'arte, caratterizzata da una cura sui dettagli senza pari, realizzando residenze eccellenti. Lo studio negli anni si è occupato non solo di residenze private, che restano lo zoccolo duro del lavoro, ma numerose sono le esperienze di progettazione di spazi espositivi per le eccellenze del territorio partecipando a Fiere internazionali, come il salone del mobile di Milano fiere regionali come quella di Bari e Foggia, senza dimenticare gli spazi commerciali e le strutture ricettive.Anima dello studio è I.D. Francesco Verone, che fin dalla più tenera età ha manifestato la sua vocazione per il design. Dopo aver mosso i primi passi e fatto la gavetta presso uno studio associato di architettura ed ingegneria, Verone ha capito presto che quella non era la sua strada, virando verso la sua vera passione: l'interior design, fondando nel 2003 lo Studio Verone.Una scelta che ha portato non poche soddisfazioni a Francesco, che nel suo percorso di crescita professionale ha sempre scelto di lavorare a progettazioni stimolanti, ricordando sempre un adagio di un suo vecchio docente che sostiene come sia fondamentale realizzare le proprie creazioni.Le progettazioni dello Studio Verone si fondano su una visione dell'abitare in cui la funzionalità diventa fonte estetica, duratura nel tempo.Sono tre le parole d'ordine nelle progettazioni dello Studio Verone, ovvero Colori, materiali e finiture. "sono gli ingredienti principali per la riuscita di un prodotto di alta qualità" - sottolinea Francesco.I colori, infatti, trasmettono emozioni, mentre il rispetto dei materiali e l'utilizzo di finiture adatte, diventa essenziale per la creazione di ambienti accoglienti. Un lavoro che non nasce dal nulla, ma dallo studio e dalla conoscenza, dai viaggi, dalla lettura dei libri, così come la sua infanzia "grande fonte di ispirazione" - confessa Francesco. Un percorso continuo che si rinnova ad ogni nuovo progetto, che rappresenta un obiettivo da raggiungere e di cui poter essere orgoglioso.Fondamentale dunque il rapporto con la committenza con la quale è necessario istaurare un legame di fiducia, tenendo conto delle richieste del cliente. Un lavoro "sartoriale" - come lo definisce Francesco- poiché la casa pensata e costruita attorno al cliente, per soddisfarne i gusti e le esigenze. Un lavoro artigianale, così come artigiani sono i fornitori a cui si rivolge lo Studio Verone per realizzare le proprie creazioni, strizzando l'occhio al sostegno dell'economia locale e alla sostenibilità.Insomma, lo Studio Verone si contraddistingue per il lavoro certosino, fatto con cura e amore, per riuscire a creare spazi capaci di tramutarsi in esperienze.lo Studio Verone si trova in via Via Annibale Moles, 32 a Gravina in PugliaInfo: www.veroneinteriordesign.it