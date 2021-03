Vaccinazioni sospese in Puglia

Sono sospese anche in Puglia le vaccinazioni con il vaccino anticovid Astrazeneca. Le categorie già convocate per la vaccinazione con Astrazeneca saranno riprogrammate nei prossimi giorni a seguito delle prossime decisioni dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, quindi non ci si deve presentare presso i centri vaccinali."Abbiamo fiducia nelle autorità regolatorie come Aifa e Ema – spiega l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco - queste sospensioni sono la dimostrazione che il sistema di vigilanza funziona e si attiva al minimo segnale di dubbio. Chiediamo ai pugliesi delle categorie delle forze dell'ordine e degli operatori del mondo dell'istruzione di avere pazienza perché in breve tempo, appena l'agenzia europea del farmaco EMA si sarà pronunciata sullo sblocco, le vaccinazioni saranno riprogrammate in modo da evitare la maggior parte dei disagi".