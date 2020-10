Sarà allestito un reparto Covid all'ospedale della Murgia "Perinei" tra Altamura e Gravina. E' la disposizione immediata della Asl per i ricoveri di pazienti che vengono individuati come positivi nei triage al pronto soccorso e che sostano poi, in via temporanea, nelle cosiddette "zone grigie" dello stesso pronto soccorso o di altri reparti.In Puglia e in provincia di Bari aumentano i ricoveri. Quindi occorre ricavare altri posti letto. Dalla direzione generale e sanitaria della Asl è arrivata una disposizione per l'attivazione, definita "temporanea", di posti letto Covid. Ciò in attesa che parta il piano emergenziale della Regione per la provincia barese. Per ricavare un reparto dedicato, all'ospedale della Murgia è stato individuato il sesto piano dove è collocata la Medicina (lungodegenza). Da ieri i ricoveri in Medicina sono stati sospesi.Creare questi posti implica una riorganizzazione che a catena - sia per il venir meno degli spazi sia per una ricollocazione del personale - riguarderà altre unità. Si temono ricadute sulla normale funzionalità e sulla routine chirurgica, quest'ultima ripartita fra tante difficoltà, dando un po' di sollievo alle lunghe liste di prestazioni "in elezione" (programmate).Pure all'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti sono ripresi i ricoveri di pazienti con sintomatologia Covid.