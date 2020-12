Da oggi e fino al 3 dicembre si tiene l'ultima distribuzione dei buoni spesa per l'emergenza coronavirus. I beneficiari sono oltre 600. Si tratta di nuclei familiari che a maggio non avevano ricevuto i buoni cartacei per l'acquisto di generi di prima necessità perché non erano sufficienti i fondi.La distribuzione si tiene presso il comando di Polizia locale, in via del Mandorlo 21, presso l'ex ufficio del m commercio. Ovviamente in osservanza di tutte le regole per evitare la diffusione del contagio del virus.I beneficiari devono presentarsi esibendo la carta d'identità. Il calendario della distribuzione è pubblicato sul portale del Comune.