Tutti negativi i tamponi effettuati alla scuola Don Milani

Sono tutti negativi i tamponi effettuati al personale della scuola "Don Milani" dopo un caso di contagio Covid-19 riguardante un addetto del personale non docente.Lo comunica l'istituto scolastico, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale della Asl (servizio di igiene e sanità pubblica).Sin dal primo momento il circolo didattico aveva rassicurato segnalando che il caso di contagio era di tipo extra-scolastico, vale a dire avvenuto in un ambito diverso da quello della scuola e che la persona positiva non aveva contatti con gli alunni. Per effetto di un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, d'intesa con il dirigente scolastico Sabina Piscopo, la scuola è stata chiusa per tre giorni (sino ad oggi), in attesa degli esiti dei test. Oggi la comunicazione ufficiale della Asl: tutti negativi, sia quelli effettuati domenica sia quelli di lunedì.Nei giorni di chiusura è stata garantita l'attività con la didattica a distanza.Il sesto circolo "Don Milani" è stato sanificato, in tutti gli ambienti scolastici (oltre agli uffici), domenica scorsa.