Tutte le nuove regole fino all'Epifania

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E STAZIONAMENTO

ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

con esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti

SERVIZI DI RISTORAZIONE

modalità di asporto esclusivamente sino alle ore 20.30

consegna al domicilio H24

DISTRIBUTORI AUTOMATICI SELF-SERVICE H24

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

A partire da oggi entra in vigore, con durata fino all'Epifania, l'ordinanza n. 92 della sindaca Rosa Melodia in materia di Misure di prevenzione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo l'elenco completo.Dalle ore 20.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati per esigenze sanitarie, lavorative e situazioni di necessità debitamente comprovate da apposita autocertificazione.Eccezionalmente, per la sola giornata del 24/12/2020, per consentire alla comunità la partecipazione ai riti religiosi del Natale, gli spostamenti saranno permessi sino alle ore 22.00.Si dispone la chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi.Si dispone il divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali:Corso Federico II di Svevia, Piazza Duomo, Piazza Repubblica, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Resistenza, Piazza Zanardelli, Piazza Aldo Moro, Piazza S. Teresa, Piazza Stazione, Piazza Laudati, Piazza Don Tonino Bello, Piazza Via Mosca-Via Londra, Piazza De Napoli, Via Mura Megalitiche, Area esterna Infopoint.Si dispone l'obbligo di chiusura nei giorni feriali e festivi (eccezion fatta per i giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021) dalle ore 20.30 alle ore 05.00 per tutte le attività artigianali e commerciali (settore alimentare e non alimentare) presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante),È ammesso lo svolgimento dell'attività con orario continuato.Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 si dispone l'obbligo di chiusura dalle ore 14.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo.È sempre consentito svolgere la propria attività con consegna a domicilio H24, a condizione che siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie e le vigenti prescrizioni atte a prevenire il contagio da COVID-19.Come previsto dal D.P.C.M. del 03 dicembre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo bar,pizzerie, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. È consentito lo svolgimento dell'attività in, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze.Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 14.00.Resta sempre consentito lo svolgimento dell'attività con, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e le vigenti prescrizioni atte a prevenire il contagio da COVID-19.I distributori automatici self-service di somministrazione di alimenti e bevande H24 restano chiusi dalle ore 20.30 alle ore 05.00 nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie, parafarmacie, tabaccai e stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 si dispone l'obbligo di chiusura dalle ore 14.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo.È sospesa l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso il mercato settimanale del sabato - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe.È ripristinato l'ordinario svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche presso i mercatini rionali giornalieri, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni di cui alla "Scheda Tecnica" - Allegato n. 9 del D.P.C.M. del 03/12/2020:Restano valide le disposizioni di cui all'riguardante lo svolgimento straordinario dell'attività di commercio presso il mercatino rionale di via Rovereto nella giornata del sabato con turnazione quindicinale.